В Москве начали выдавать «паспорта негражданина»

В Москве впервые выдали временное удостоверение личности человеку без гражданства. Обладателем первого «паспорта негражданина» стал 53-летний Якубджан Хакимджанов, передает РИА «Новости».

Хакимджанов родом из Душанбе. Когда ему было пять лет, семья мальчика переехала в Астрахань, но в школу он так и не пошел. «Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», — рассказала член московской ОНК Ева Меркачева.

Читать и писать он научился в СИЗО «Бутырка». Последний раз Хакимджанова задержали потому, что не смогли установить его личность и гражданство, то есть не могли никуда депортировать. Следующие два года он провел в комнате временного проживания в Сахарово и просил помочь ему с поиском работы.

По данным правозащитного комитета «Гражданское содействие»*, «паспорта негражданина» начали выдавать в Москве в конце 2021 года, а в регионах — еще раньше. «Медуза»** пишет, что организации известно как минимум о двух людях с таким документом в столице.

Закон о выдаче временного удостоверения личности лицам без гражданства вступил в силу в августе 2021 года. По данным МВД, «паспорта негражданина» получили почти 600 человек.

Такой документ выдается на 10 лет нескольким категориям лиц. Лишенным гражданства по решению суда, родившимся в СССР и не вступившим в гражданство России, а также тем, кого нельзя выдворить из России по решению суда, но ни одно другое государство их не принимает.

* НКО «Гражданское содействие» внесена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

** «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.