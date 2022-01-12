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В Госдуме заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из‑за «Омикрона» нет

Денис Ламехов
Сегодня в 16:01

Председатель комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что на данный момент нет планов по ужесточению законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест из‑за распространения штамма «Омикрон». Об этом сообщает «Интерфакс».

Хубезов также уточнил, что сейчас Дума не планирует менять сроки принятия документа. В первом чтении проект закона был принят 16 декабря 2021 года. Второе чтение должно состояться не раньше 16 января 2022-го, сообщал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Предполагается, что закон вступит в силу уже в феврале и будет действовать полгода, пишет «Интерфакс». С начала ноября минувшего года акции против введения QR-кодов прошли в Тюмени, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Иркутске и некоторых других российских регионах.

Сегодня, 12 января, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлено 698 случаев заражения «Омикрон»-штаммом. Большая часть зарегистрированных случаев заболевания приходится на Московский регион.

Она добавила, что новые меры по борьбе с «Омикроном» на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации будут подготовлены правительством к концу текущей недели.

В России за последние сутки выявили 17 946 случаев коронавируса — это на 421 больше, чем вчера. Умерли 745 человек, выздоровели 26 346.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 308,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (59,8 млн), на втором — Индия (35,8 млн), на третьем — Бразилия (22,5 млн), на четвертом — Великобритания (14,6 млн), на пятом — Франция (11,9 млн).

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