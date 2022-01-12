Вышел пролог к сериалу «Этерна: Часть первая» о мире Кэртианы

В ролике подробнее рассказали о мире под названием Кэртиана, созданным четырьмя богами тысячи лет назад. Они покинули свое творение ради борьбы со злом, оставив править миром короля Ракана и четверых наследников — Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Последние стали родоначальниками Великих домов, а и потомки — Людьми Чести.

«Кинопоиск» опубликовал пролог к первой части фэнтези-саги «Этерна». Премьера сериала состоится на стрим-сервисе 20 января 2022 года, вторая часть выйдет в начале 2023 года.

Сюжет «Этерны» рассказывает о сыне убитого мятежника Ричарде Окделле и наследнике законного короля в изгнании Альдо Ракане из государства Талиг. Последний спустя четыреста лет захотел свергнуть узурпаторов из династии Олларов и вернуть трон своему народу. Однако на его пути встает полководец Рокэ Алва, подавивший восстание против Олларов и убивший отца Окделла.

Сериал снят на основе романов цикла «Отблески Этерны» Веры Камши о людях на планете Кэртиана, мир которой напоминает Европу XVII века.

В нем снялись Юрий Чурсин, Анар Халилов, Павел Крайнов, Денис Нурулин, Сергей Горошко, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин, Сергей Гилев, Вениамин Смехов и другие.

Режиссером «Этерны» выступил Евгений Невский («Интерны»), сценаристом — Сергей Юдаков («Великая»), а продюсерами — Евгений Баранов, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов и Владислав Рубин.