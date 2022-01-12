перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Госдуме заявили, что планов ужесточать законопроект о QR-кодах из‑за «Омикрона» нет 16:01
Вышел пролог к сериалу «Этерна: Часть первая» о мире Кэртианы 15:55
Болельщица «Сиэтла» заметила подозрительную родинку у сотрудника «Ванкувера». И спасла его от рака 15:55
Люк Бессон в мае начнет съемки нового фильма. В главной роли — Калеб Ландри Джонс 15:48
Экспертиза не признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» пародией на песню Стаса Костюшкина 15:28
Галь Гадот сыграет главную роль в ремейке «Поймать вора» Альфреда Хичкока 15:25
Fontaines D.C. анонсировали выход альбома «Skinty Fia», представили новую песню и видео на нее 15:06
На юриста екатеринбургского ЛГБТ-центра завели два дела о гей-пропаганде 15:06
«Бэтмен» Мэтта Ривза получил рейтинг PG-13. В фильме есть сцены насилия и ругательства 14:52
kremlin.ru
Токаев: вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется 13 января 14:17
Lil Yachty рассказал, что на его следующем альбоме не будет рэпа 14:15
Путин поручил проиндексировать пенсии выше инфляции 14:05
«Отмываю от краски наследие»: рассказываем о краеведах из Петербурга и их спорах с властями 13:55
Директор Центра имени Чумакова: пандемия COVID-19 продлится еще не менее года 13:36
В России премьеру «Морбиуса» перенесли на конец марта 13:35
yeezymafia/Instagram
Представитель Канье Уэста назвал вымыслом новость о приезде рэпера в Россию 13:27
ВОЗ: постоянное введение бустерных доз не является жизнеспособной стратегией против COVID-19 12:54
The Weeknd поделился ремиксом на «Sacrifice». И показал клип, наполненный диско и танцами 12:50
Ума Турман в роли успешной бизнесвумен в трейлере сериала «Под подозрением» 12:16
На церемонии «Оскара» впервые за четыре года будет ведущий 11:34
Отключить рекламу

Экспертиза не признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» пародией на песню Стаса Костюшкина

Денис Ламехов
Сегодня в 15:28

Назначенная судом экспертиза показала, что трек Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) «Мама, я не зигую» не является пародией на композицию экс-вокалиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Эксперты сочли, что объем заимствований в произведении певицы составил от 25 до 50% в зависимости от методики исследования.

В конце декабря 2021 года «Комсомольская правда» сообщала, что Гырдымова скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения, а плагиат официально признали в Басманном суде Москвы.

Монеточка и ее представители обвинения отрицают. Экс-вокалист «Чая вдвоем» подал иск к певице в начале июля 2021 года. Он требует взыскать с нее 900 тыс. рублей. По данным телеграм-канала Mash, существовала попытка решить конфликт в досудебном порядке, но Гырдымова от нее отказалась.

Песня «Мама, я не зигую» вышла в 2016 году. Монеточка не загружала трек на стриминговые площадки.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Комсомольская правда
Люди
Стас Костюшкин
Елизавета Гырдымова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить