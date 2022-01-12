Экспертиза не признала трек Монеточки «Мама, я не зигую» пародией на песню Стаса Костюшкина

Назначенная судом экспертиза показала, что трек Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова) «Мама, я не зигую» не является пародией на композицию экс-вокалиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Эксперты сочли, что объем заимствований в произведении певицы составил от 25 до 50% в зависимости от методики исследования.

В конце декабря 2021 года «Комсомольская правда» сообщала, что Гырдымова скопировала 25% интонационного материала и 32,99% от общего произведения, а плагиат официально признали в Басманном суде Москвы.

Монеточка и ее представители обвинения отрицают. Экс-вокалист «Чая вдвоем» подал иск к певице в начале июля 2021 года. Он требует взыскать с нее 900 тыс. рублей. По данным телеграм-канала Mash, существовала попытка решить конфликт в досудебном порядке, но Гырдымова от нее отказалась.

Песня «Мама, я не зигую» вышла в 2016 году. Монеточка не загружала трек на стриминговые площадки.