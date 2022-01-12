«Бэтмен» Мэтта Ривза получил рейтинг PG-13. В фильме есть сцены насилия и ругательства

«Бэтмен» Мэтта Ривза официально получил рейтинг PG-13, сообщает сайт рейтингового агентства. Это значит, что детям до 13 лет просмотр не желателен.

Регуляторы нашли в фильме сцены насилия, ругательства, упоминания наркотиков и «непристойные темы». Ранее предполагалось, что в Warner Bros. хотят, чтобы «Бэтмена» посмотрели как можно больше зрителей, хотя фанаты надеялись на рейтинг R (детям до 17 лет обязательно присутствие взрослого).

Рейтинг PG-13 имели и предыдущие фильмы о Бэтмене, в том числе трилогия Кристофера Нолана, фильмы Джоэла Шумахера и Тима Бертона.

«Бэтмен» Ривза расскажет о раннем этапе становления Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйн.

Премьера блокбастера запланирована на 3 марта 2022 года.