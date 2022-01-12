Галь Гадот сыграет главную роль в ремейке «Поймать вора» Альфреда Хичкока

Израильская актриса Галь Гадот исполнит главную роль в ремейке триллера Альфреда Хичкока «Поймать вора». Об этом сообщает Deadline.

Подробности сюжета фильма на данный момент не раскрываются.

Сценарий к картине напишет Эйлин Джонс, известная по работе над сериалами «Смертельное оружие» и «Блудный сын». Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно.

Оригинальный фильм 1955 года с Кэри Грантом и Грейс Келли был снят режиссером Альфредом Хичкоком. Действие картины разворачивается во Франции, где происходит серия ограблений, совершенных в стиле вора Джона Роби по кличке Кот. Однако Роби уже давно отошел от дел и мирно проживает в окрестностях Ниццы. Для того чтобы отвести от себя подозрения, он решает самостоятельно поймать преступника.

За «Поймать вора» постоянный оператор режиссера Роберт Беркс в 1956 году получил премию «Оскар». Кроме того, картина стала классикой хичкоковского триллера.