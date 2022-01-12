Lil Yachty рассказал, что на его следующем альбоме не будет рэпа

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Yachty заявил, что на его следующем альбоме не будет рэпа. Об этом сообщает Complex.
«Это будет что‑то вроде психоделии, альтернативная пластинка», — сказал он. Рэпер также сообщил, что все инструментальные партии будут сыграны живьем.
Артист добавил: «Я всегда хотел [записать альтернативный альбом], но я встретил всех этих потрясающих музыкантов и продюсеров только сейчас. <…> Теперь я работаю в другой динамике, я делаю музыку совершенно иначе».
Последний полноформатник Lil Yachty «Lil Boat 3» вышел в мае 2020 года. На нем также отметились Дрейк, A$AP Rocky, Young Thug, Tyler, The Creator, Future, Tierra Whack, Lil Durk и другие.