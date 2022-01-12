Lil Yachty рассказал, что на его следующем альбоме не будет рэпа

Американский хип-хоп-исполнитель Lil Yachty заявил, что на его следующем альбоме не будет рэпа. Об этом сообщает Complex.

«Это будет что‑то вроде психоделии, альтернативная пластинка», — сказал он. Рэпер также сообщил, что все инструментальные партии будут сыграны живьем.