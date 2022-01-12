Путин поручил проиндексировать пенсии выше инфляции

Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%, чуть выше инфляции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас она смотрится как 8,4%. На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — заявил он.

По предварительным данным Росстата, в 2021 году инфляция в России достигла 8,39%, установив максимум с 2015 года, когда она составляла 12,9%. Продовольственные товары за год подорожали на 10,62% (в 2020-м — на 6,69%), непродовольственные — на 8,58%, а рост цен на услуги достиг 4,98%.

С 1 января 2022 года пенсии были проиндексированы на 5,9%. Так, в среднем выплаты для неработающих пенсионеров выросли до 18 521 рублей.