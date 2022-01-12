Директор Центра имени Чумакова: пандемия COVID-19 продлится еще не менее года

Айдар Ишмухаметов, директор разработавшего вакцину «КовиВак» Центра имени Чумакова, заявил, что пандемия коронавируса будет продолжаться не менее года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«А потом мы спокойно перейдем на ежегодную вакцинацию по типу гриппа, и [она] войдет в календарь прививок. Думаю, что все будет вот так стабильно», — добавил Ишмухаметов.

По его прогнозам, за этот период один из штаммов COVID-19 вытеснит остальные, и существующие вакцины будут с ним справляться. Совмещение этих двух факторов, по его мнению, необходимо для борьбы с пандемией.

В феврале 2021 года «КовиВак» Центра Чумакова стал третьей зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Она, в отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны», является цельновирионной вакциной — то есть содержит в себе цельный, но инактивный вирус SARS-CoV-2, а не его части. «КовиВак» на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% — от тяжелой формы болезни, сообщалось в ноябре.

В России за последние сутки выявили 17 946 случаев коронавируса — это на 421 больше, чем вчера. Умерли 745 человек, выздоровели — 26 346.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 308,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (59,8 млн), на втором — Индия (35,8 млн), на третьем — Бразилия (22,5 млн), на четвертом — Великобритания (14,6 млн), на пятом — Франция (11,9 млн).