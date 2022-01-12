На церемонии «Оскара» впервые за четыре года будет ведущий

Впервые с 2018 года церемония вручения наград «Оскар» пройдет с ведущим. Об этом рассказал Variety глава развлекательного подразделения телеканала ABC Крейг Эрвич.

Эрвич не уточнил, кто будет вести церемонию, но в недавнем интервью The Hollywood Reporter звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд говорил, что академия просила его изучить такую возможность.

94-я церемония вручения «Оскаров» пройдет 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе. В шорт-листы претендентов вошли финская картина «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым и российский короткометражный мультфильм «Боксбалет».

В последний раз «Оскар» вел в 2018 году Джимми Киммел. В 2019-м комик Кевин Харт отказался вести церемонию после скандала из‑за его твитов 2009–2011 годов, в которых он негативно высказывался об ЛГБТ-сообществе. В два последующих года организаторы решили доверить объявление победителей звездам.