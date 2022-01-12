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Группа «Хлеб» выпустила трек о главном герое сериала «Сергий против нечисти»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:00

Группа «Хлеб» выпустила новый трек «Сергий». Композиция посвящена главному герою сериала «Сергий против нечисти», премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Kion 5 января.

Сергий — отстраненный от церкви священник, который решает охотиться на нечисть. В песне артисты отмечают, что герой работает на силы добра, поэтому обычным людям его бояться не стоит. Исполнители призывают убрать детей от экранов, ведь в проекте задействовано немало и злых сил — упыри, Кощей и кое‑кто еще.

«Это первый трек, который был записан группой „Хлеб“ без футболок. Моя жена, когда услышала этот трек, снова стала моей фанаткой. Трек вернул былую искру в наши отношения», — сказал участник группы Александр Шулико.

Сам сериал снят в формате киносторис, а посмотреть его можно либо как полнометражный фильм, либо как отдельные шесть пятнадцатиминутных эпизодов. Трек «Сергий» выпущен музыкальным дистрибьютором Believe.

«Хлеб» основан в 2013 году тремя видеоблогерами — Денисом Кукоякой, Кириллом Трифоновым и Александром Шулико. Группа работает в жанрах сатирического рэпа и комедийного попа. В сентябре 2021 года Кукояка заявил, что больше не будет выступать с коллективом, но продолжит с ним сотрудничать.

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