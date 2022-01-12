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Режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски снимет третью часть «Тихого места»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:28

Американский режиссер Майкл Сарноски ведет переговоры с Paramount Pictures, чтобы снять следующую часть франшизы «Тихое место». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

О предстоящем фильме почти ничего неизвестно, кроме того, что это спин-офф, основанный на идее Джона Красински. Предполагается, что эта картина поможет создать потенциальную вселенную «Тихого места».

Возможно, новый фильм расскажет зрителям больше о постапокалиптическом мире, в котором разворачивались события первоначального хоррора, и населяющих его монстрах.

Киноленту спродюсируют Майкл Бэй («Трансформеры»), Эндрю Форм («Судная ночь») и Брэд Фуллер («Тонкая голубая линия»). Ранее сообщалось, что режиссером «Тихого места» станет автор криминальной драмы «Мад» Джефф Николс. Однако ему пришлось покинуть команду, чтобы сосредоточиться на научно-фантастическом проекте, который он разрабатывает в Paramount.

Последней работой Сарноски стал фильм «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли. Картина получила признание критиков, которые высоко оценили режиссуру и актерскую игру Кейджа.

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