Сериал «Великая» продлили на третий сезон

Hulu продлил комедийный сериал «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом на третий сезон. Ою этом сообщает Deadline.

Всего в продолжении будет 10 серий. Другие детали предстоящего сезона неизвестны.

Во втором сезоне Екатерина (Фаннинг) единолично управляет Россией, забирая все больше власти у своего неуклюжего мужа (Холт). Однако борьба за трон не самое сложное, что стоит на ее пути. Ничто не сравнится с попытками освободить страну, которая не хочет освобождения.

Помимо Фаннинг и Холта в сериале снимаются Фиби Фокс в роли Мариал, Саша Дхаван в роли графа Орлова и Гуилим Ли в роли Григория Дымова.

Сериал «Великая», основанный на истории России и ее правителей, вышел в мае 2020 года. Станислав Зельвенский назвал шоу хулиганской комедией, которую не стоит воспринимать как серьезное историческое кино.