Умер тележурналист Михаил Зеленский

В возрасте 46 лет скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в фейсбуке.

По информации телеканала «Россия-24», журналист умер 11 января в больнице в Доминиканской Республике во время отдыха с супругой. По предварительным данным, смерть наступила в результате инсульта.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. С 1999 по 2001 год он был ведущим программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С 12 февраля 2001-го по 11 февраля 2011 года Зеленский вел программу «Вести-Москва» на том же канале. В мае 2013 года он вновь вернулся в программу, которая получила название «„Вести-Москва“ с Михаилом Зеленским» и авторский статус.

В последние годы телеведущий работал на канале «Россия-Культура» и преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».