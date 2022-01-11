ЕСПЧ присудил дополнительные 360 тыс. евро пострадавшим и родственникам погибших в теракте в Беслане

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал выплатить дополнительную компенсацию в 360 тыс. евро 39 пострадавшим и родственникам погибших в теракте в бесланской школе в 2004 году. Решение опубликовано на сайте суда.

По пять тысяч евро ЕСПЧ присудил бывшим заложникам, получившим травмы средней тяжести, по семь тысяч — тяжело пострадавшим. Семьям погибших должны выплатить по 10 тыс. евро за каждого убитого родственника.

В решении суда сказано, что российские власти располагали информацией о готовящемся теракте и «обладали достаточным уровнем контроля над ситуацией», но принятые ими превентивные меры были «неадекватными». Суд также пришел к выводу, что действия российских силовиков во время штурма привели к дополнительным жертвам среди заложников.

Всего в ЕСПЧ с 2007 по 2011 год было подано семь коллективных исков по поводу теракта в Беслане от 409 человек — часть из них была взята в заложники, у многих пострадали родственники.

В 2017 году Европейский присудил почти 3 млн евро пострадавшим и родственникам погибших в теракте.

1 сентября 2004 года террористы напали на школу № 1 в Беслане и захватили в заложники более тысячи человек. В результате нападения и последующего штурма погибли 333 человека, включая 186 детей, около 800 получили ранения.