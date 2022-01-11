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Директор фонда «Тотальный диктант» заявила, что НГУ хочет избавиться от проекта

Семён Гудошников
Сегодня в 21:55

Новосибирский государственный университет (НГУ), студенты которого придумали «Тотальный диктант» в 2004 году, хочет избавиться от проекта. Об этом заявила в фейсбуке директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«Летом 2021 года нас попросили сменить юридический адрес. Ок, сменили. Затем попросили освободить занимаемую диктантом часть помещения. Согласились. Сейчас нам сообщают, что туда периодически приходят комендант и охрана, чтобы удостовериться, что мы точно съехали», — сказала она.

Ребковец добавила, что не может найти общий язык с НГУ как со структурой. «Все больше убеждаюсь в том, что „Тотальный диктант“ университету просто не нужен, не нужен до такой степени, что он хочет от него очиститься. Очень буду рада ошибиться в своих суждениях», — говорится в ее посте.

Директор фонда отметила, что с большой вероятностью диктант в 2022 году не пройдет в НГУ. «В прошлом году в ректорате с трудом согласовали площадку с формулировкой „в последний раз“», — заявила она.

Первый «Тотальный диктант» состоялся в НГУ в марте 2004 года. С 2011-го акцию стали проводить и за рубежом. В 2021 году от поддержки «Тотального диктанта» отказалось Россотрудничество, которое предоставляло площадки для акции за границей. Это связывают с тем, что автором текста для диктанта стал писатель Дмитрий Глуховский, который открыто критикует российские власти и Владимира Путина. В 2021-м Фонд президентских грантов отказался финансировать следующий «Тотальный диктант».

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