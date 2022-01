Вспышка «Омикрона» в Москве, эмиграция Виктора Шендеровича* и другие новости дня

В России выявили 17 525 новых случаев коронавируса. Собянин сообщил, что в Москве зарегистрировано значительное количество заражений «Омикроном», и это число быстро растет.

Центр Гамалеи прогнозирует увеличение случаев «Омикрона» в России на конец января и февраль. В ВОЗ ожидают, что за два месяца этим вариантом коронавируса заразится больше половины населения Европы.

В США за сутки зарегистрировали 1,35 млн случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель в мире с начала пандемии.

Писатель Виктор Шендерович* объявил о своем отъезде из России. Такое решение он принял из‑за возможного уголовного дела, которое просил на него завести Евгений Пригожин.

В Алтайском крае неизвестные расстреляли табун из 53 лошадей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

На блогерку Полину Моругину, известную как Полина Фейс, составили протокол из‑за фотографии в обнаженном виде на фоне храма в Филях. Ей грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Правительство утвердило программу запуска беспилотных такси. Их разрешат использовать в Москве (на 18 улицах в районе Ясенево), в Сколково, Иннополисе и центре «Сириус».

Норвежский художник обвинил создателей восьмых «Елок» в плагиате. Постер комедии полностью повторяет его рождественскую открытку, которую он снял еще в 2015 году.

В США человеку впервые успешно пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. Врачи отметили, что новое сердце функционирует и уже выполняет большую часть работы.

Сергей Минаев снимает новый документальный сериал «Нулевые», посвященный России 2000-х. Проект расскажет о подъеме российского кинематографа, появлении этапных телепроектов, русском рэпе и многом другом.

Apple TV+ продлил «Утреннее шоу» на третий сезон, а второй сезон «Эйфории» установил рекорд по просмотрам на HBO Max.

Канье Уэст выложил мрачный клип на «Heaven and Hell», Placebo выпустили новый трек «Try Better Next Time».

На «Афише» открылась эксклюзивная продажа билетов на спектакли Александринского театра в МХТ имени Чехова. В марте там покажут постановки «Рождение Сталина», «Маузер» и «Дети солнца».

* Виктор Шендерович включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.