Всемирный экономический форум опубликовал главные глобальные риски на 10 лет. Вот его прогноз

Аналитики Всемирного экономического форума опубликовали список главных глобальных рисков ближайших 10 лет. Перечень был составлен на основе ответов руководителей компаний, представителей правительств и других экспертов. «Афиша Daily» выбрала главное из документа.

Экология

Первые три строчки из десяти, а также 7-е и 8-е места занимают риски, связанные с экологией планеты: «Неспособность повлиять на состояние климата», «Экстремальные погодные условия» и «Утрата биоразнообразия», «Ущерб, наносимый человеком природе» и «Кризис, связанный с доступностью природных ресурсов». Это половина всего списка и центральная тема доклада.

В документе подчеркивается, что мир сталкивается с экстремальными температурами. В 2020 году в Мадриде был зафиксирован рекордный показатель: 42,7 градуса по Цельсию. Даллас столкнулся с самой низкой температурой за 72 года: минус 19 градусов.

Аналитики ВЭФ отмечают, что разные государства выбирают разные подходы к экологии, в том числе к приведению уровня выбросов парниковых газов, являющихся одной из основных причин глобального потепления, к нулевой отметке к 2050 году. Страны, которые продолжат зависеть от загрязняющих экологию источников энергии, потеряют конкурентные преимущества (в том числе при заключении торговых соглашений), столкнутся с технологическим отставанием и общим снижением устойчивости.

С другой стороны, отказ от «грязных» отраслей приведет к росту безработицы, экономической нестабильности и будет способен вызвать рост социальной и политической напряженности. Эксперты прогнозируют, что, напротив, спешное внедрение экологических инициатив способно нанести ущерб окружающей среде — они указывают, что в этой сфере существует множество неизвестных рисков. Принятие мер без учета угроз для общества грозит обернуться неравенством и расслоением.