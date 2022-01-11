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Всемирный экономический форум опубликовал главные глобальные риски на 10 лет. Вот его прогноз

Денис Ламехов
Сегодня в 20:52

Аналитики Всемирного экономического форума опубликовали список главных глобальных рисков ближайших 10 лет. Перечень был составлен на основе ответов руководителей компаний, представителей правительств и других экспертов. «Афиша Daily» выбрала главное из документа.

Экология

Первые три строчки из десяти, а также 7-е и 8-е места занимают риски, связанные с экологией планеты: «Неспособность повлиять на состояние климата», «Экстремальные погодные условия» и «Утрата биоразнообразия», «Ущерб, наносимый человеком природе» и «Кризис, связанный с доступностью природных ресурсов». Это половина всего списка и центральная тема доклада.

В документе подчеркивается, что мир сталкивается с экстремальными температурами. В 2020 году в Мадриде был зафиксирован рекордный показатель: 42,7 градуса по Цельсию. Даллас столкнулся с самой низкой температурой за 72 года: минус 19 градусов.

Аналитики ВЭФ отмечают, что разные государства выбирают разные подходы к экологии, в том числе к приведению уровня выбросов парниковых газов, являющихся одной из основных причин глобального потепления, к нулевой отметке к 2050 году. Страны, которые продолжат зависеть от загрязняющих экологию источников энергии, потеряют конкурентные преимущества (в том числе при заключении торговых соглашений), столкнутся с технологическим отставанием и общим снижением устойчивости.

С другой стороны, отказ от «грязных» отраслей приведет к росту безработицы, экономической нестабильности и будет способен вызвать рост социальной и политической напряженности. Эксперты прогнозируют, что, напротив, спешное внедрение экологических инициатив способно нанести ущерб окружающей среде — они указывают, что в этой сфере существует множество неизвестных рисков. Принятие мер без учета угроз для общества грозит обернуться неравенством и расслоением.

© Всемирный экономический форум

Общество

Связанные с соцповесткой риски занимают 4-е, 5-е и 6-е места. Это «Ослабление социальной сплоченности», «Кризисы, связанные с наличием средств к существованию» и «Инфекционные заболевания».

Одна из главных тем здесь — это неравенство: экономическое, политическое, технологическое и поколенческое. Эти дисбалансы усугубились с приходом пандемии и обострятся еще сильнее, сообщают авторы исследования. Согласно приведенным данным Всемирного банка, 20% самых богатых людей планеты восполнят свои убытки в течение 2021 года, в то время как 20% беднейших жителей потеряют еще 5% дохода.

Ожидается, что к 2030-му число людей, живущих в ситуации крайней бедности, увеличится на 51 млн по сравнению с допандемическим временем. В мире существует риск усиления поляризации населения, роста ресентимента и озлобленности. Здесь же — поляризация взглядов на пандемию COVID-19.

Экономика

Девятую строчку занимает «Долговой кризис». Глобальный государственный долг на фоне снижения темпов экономики, вызванного пандемией, достиг рекордного уровня в 97% мирового ВВП, пишут исследователи. Они прогнозируют, что и в развитых, и в развивающихся экономиках рост инфляции, цен и стоимости кредитов способен ударить по самым бедным слоям населения, а малые и средние бизнесы пострадают от снижения спроса.

Геополитика

Последнюю, десятую строку занял пункт «Геоэкономические противостояния». Авторы упоминают напряжение в отношениях США и Китая, экспансию России и Турции, совместные военные учения у границ государств, милитаризацию космической сферы и рост противоречий, связанных с киберпространством и преступлениями в цифровом мире.

ВЭФ отмечает успехи Китая в сфере «мягкой силы» и приводит в пример его успехи в экспорте вакцин, которые закупили, например, Бразилия, Индонезия, Мексика и Турция. Экономика КНР в минувшем году выросла на 8%, указано в исследовании. «Развивающимся странам стоит обратить на Китай внимание в плане финансовой, технологической и научной поддержки в условиях, когда экономика преодолеет пандемию», — пишут авторы доклада.

В начале декабря 2021 года аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционные предсказания на следующий год. Среди них — закат популярности Facebook, проблемы у Spotify и Apple Music, пауза в переходе на зеленую экономику и новая холодная война.

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