Всемирный экономический форум опубликовал главные глобальные риски на 10 лет. Вот его прогноз

Аналитики Всемирного экономического форума опубликовали список главных глобальных рисков ближайших 10 лет. Перечень был составлен на основе ответов руководителей компаний, представителей правительств и других экспертов. «Афиша Daily» выбрала главное из документа.
Экология
Первые три строчки из десяти, а также 7-е и 8-е места занимают риски, связанные с экологией планеты: «Неспособность повлиять на состояние климата», «Экстремальные погодные условия» и «Утрата биоразнообразия», «Ущерб, наносимый человеком природе» и «Кризис, связанный с доступностью природных ресурсов». Это половина всего списка и центральная тема доклада.
В документе подчеркивается, что мир сталкивается с экстремальными температурами. В 2020 году в Мадриде был зафиксирован рекордный показатель: 42,7 градуса по Цельсию. Даллас столкнулся с самой низкой температурой за 72 года: минус 19 градусов.
Аналитики ВЭФ отмечают, что разные государства выбирают разные подходы к экологии, в том числе к приведению уровня выбросов парниковых газов, являющихся одной из основных причин глобального потепления, к нулевой отметке к 2050 году. Страны, которые продолжат зависеть от загрязняющих экологию источников энергии, потеряют конкурентные преимущества (в том числе при заключении торговых соглашений), столкнутся с технологическим отставанием и общим снижением устойчивости.
С другой стороны, отказ от «грязных» отраслей приведет к росту безработицы, экономической нестабильности и будет способен вызвать рост социальной и политической напряженности. Эксперты прогнозируют, что, напротив, спешное внедрение экологических инициатив способно нанести ущерб окружающей среде — они указывают, что в этой сфере существует множество неизвестных рисков. Принятие мер без учета угроз для общества грозит обернуться неравенством и расслоением.
Общество
Связанные с соцповесткой риски занимают 4-е, 5-е и 6-е места. Это «Ослабление социальной сплоченности», «Кризисы, связанные с наличием средств к существованию» и «Инфекционные заболевания».
Одна из главных тем здесь — это неравенство: экономическое, политическое, технологическое и поколенческое. Эти дисбалансы усугубились с приходом пандемии и обострятся еще сильнее, сообщают авторы исследования. Согласно приведенным данным Всемирного банка, 20% самых богатых людей планеты восполнят свои убытки в течение 2021 года, в то время как 20% беднейших жителей потеряют еще 5% дохода.
Ожидается, что к 2030-му число людей, живущих в ситуации крайней бедности, увеличится на 51 млн по сравнению с допандемическим временем. В мире существует риск усиления поляризации населения, роста ресентимента и озлобленности. Здесь же — поляризация взглядов на пандемию COVID-19.
Экономика
Девятую строчку занимает «Долговой кризис». Глобальный государственный долг на фоне снижения темпов экономики, вызванного пандемией, достиг рекордного уровня в 97% мирового ВВП, пишут исследователи. Они прогнозируют, что и в развитых, и в развивающихся экономиках рост инфляции, цен и стоимости кредитов способен ударить по самым бедным слоям населения, а малые и средние бизнесы пострадают от снижения спроса.
Геополитика
Последнюю, десятую строку занял пункт «Геоэкономические противостояния». Авторы упоминают напряжение в отношениях США и Китая, экспансию России и Турции, совместные военные учения у границ государств, милитаризацию космической сферы и рост противоречий, связанных с киберпространством и преступлениями в цифровом мире.
ВЭФ отмечает успехи Китая в сфере «мягкой силы» и приводит в пример его успехи в экспорте вакцин, которые закупили, например, Бразилия, Индонезия, Мексика и Турция. Экономика КНР в минувшем году выросла на 8%, указано в исследовании. «Развивающимся странам стоит обратить на Китай внимание в плане финансовой, технологической и научной поддержки в условиях, когда экономика преодолеет пандемию», — пишут авторы доклада.
В начале декабря 2021 года аналитики датского Saxo Bank опубликовали традиционные предсказания на следующий год. Среди них — закат популярности Facebook, проблемы у Spotify и Apple Music, пауза в переходе на зеленую экономику и новая холодная война.