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Placebo выпустили новый трек «Try Better Next Time»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:45

Британская рок-группа Placebo выпустила новый трек «Try Better Next Time» и опубликовала визуальный ролик на него.

В песне вокалист Брайан Молко поет о конце мира, который может наступить в будущем. «Wake up» (в переводе с английского «очнись»), — постоянно повторяет он.

«Try Better Next Time» войдет в грядущий альбом коллектива «Never Let Me Go», релиз которого намечен на 25 марта. Предыдущий альбом группы — «Loud Like Love» — вышел в 2013 году.

В интервью The Guardian Молко заявил, что предстоящая пластинка затрагивает темы изменения климата, социального неравенства и общества, которое находится под постоянным наблюдением.

«Это не будет концом света. Это будет просто конец человеческого рода. Мы называем это концом света в нашем непрекращающемся высокомерии и самовлюбленности. „Try Better Next Time“ — это своего рода призыв, говорящий: „Просто откажитесь от этого, верните это животным“. Они были здесь первыми», — отметил вокалист.

В сентября 2021 года Placebo опубликовали первую песню после пятилетнего перерыва — «Beautiful James». В декабре группа показала атмосферный клип на нее.

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