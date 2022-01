Placebo выпустили новый трек «Try Better Next Time»

Британская рок-группа Placebo выпустила новый трек «Try Better Next Time» и опубликовала визуальный ролик на него.

«Try Better Next Time» войдет в грядущий альбом коллектива «Never Let Me Go», релиз которого намечен на 25 марта. Предыдущий альбом группы — «Loud Like Love» — вышел в 2013 году.

В интервью The Guardian Молко заявил, что предстоящая пластинка затрагивает темы изменения климата, социального неравенства и общества, которое находится под постоянным наблюдением.

«Это не будет концом света. Это будет просто конец человеческого рода. Мы называем это концом света в нашем непрекращающемся высокомерии и самовлюбленности. „Try Better Next Time“ — это своего рода призыв, говорящий: „Просто откажитесь от этого, верните это животным“. Они были здесь первыми», — отметил вокалист.

В сентября 2021 года Placebo опубликовали первую песню после пятилетнего перерыва — «Beautiful James». В декабре группа показала атмосферный клип на нее.