Центр Гамалеи: рост числа зараженных «Омикрон»-штаммом в России ожидается в конце января и феврале

Рост числа зараженных штаммом «Омикрон» в России прогнозируется на конец января и начало февраля, заявил замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов в эфире «Соловьев Live».

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом „Омикрон“», — сказал он.

С 7 января число случаев коронавируса за сутки в России падает. Но, по данным оперштаба, 10 января было выявлено 17 525 заражений, причем это на 1695 больше, чем накануне.

В Москве суточный прирост также увеличился с 2778 до 4635. По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, в столице количество заболевших COVID-19 может увеличиться к февралю.

«Вероятно, что показанный нам сейчас подъем заболеваемости в Москве будет отражать новую волну заболеваемости, которую надо называть „большой“. Во всех странах, где она уже зафиксирована, она в 3–5 раз превышает прошлые волны. Россию ожидает примерно то же самое», — сказал эпидемиолог Василий Власов.

Доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский пока не видит динамики в Москве, но в скором времени не исключает роста заболеваемости в связи с окончанием новогодних каникул. По его словам, если новая волна коронавируса и возникнет, то через 7–10 дней.

ВОЗ спрогнозировала заражение «Омикрон»-штаммом больше половины населения Европы в ближайшие два месяца. А в США, согласно расчетам Reuters, за сутки зарегистрировали 1,35 млн новых случаев COVID-19 — это самый высокий ежедневный показатель в мире.