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Вышел первый трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:38

20th Century Studios показал первый трейлер полнометражного мультфильма «Закусочная Боба», основанного на одноименном анимационном ситкоме канала FOX. Он выйдет на большие экраны 27 мая 2022 года.

В ролике Линда и Боб продают бургеры возле Wonder Warf, который празднует свое 80-летие с бесплатным попкорном и аттракционами за полцены. А их младшая дочь Луиза пытается разгадать тайну и спасти семейный ресторан, после того как огромная яма перекрыла к нему вход и помешала летним планам Белчеров.

В мультфильм вернулся основной актерский состав шоу, включая Х. Джона Бенжамина (Боб), Джона Робертса (Линда), Дэна Минтца (Тина), Юджина Мирмана (Джин), Кристен Шаал (Луиза) и Ларри Мерфи (Тедди). В «Закусочной Боба» также появятся часто приглашаемые звезды Кевин Клайн, Дэвид Уэйн и Зак Галифианакис в ролях своих персонажей.

Режиссерами мультфильма выступили Лорен Бушар («Люси — дочь дьявола»), Бернард Дерриман («Центральный парк»).

Анимационный фильм, основанный на одноименной книге Бушара, впервые был анонсирован еще в 2017 году, а его премьера была запланирована на 2020 год. Однако из‑за пандемии коронавируса производство пришлось приостановить.

Мультсериал для взрослых «Закусочная Боба» рассказывает о Бобе Белчере, его заведении в небольшом городке и его семье. Вести бизнес ему непросто, ведь в городе есть и другие рестораны, вдобавок ему мешают жена и дети. На телеэкранах «Закусочная Боба» вышла в 2011 году, ее транслировал Fox. Шоу продлили на 13-й сезон до 2023 года.

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