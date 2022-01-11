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В Москве беспилотные такси будут ездить по 18 улицам. Правительство утвердило программу их запуска

Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Правительство устранило разногласия по постановлению, которое позволяет запустить в России беспилотные такси. Документ планируют принять до конца января, он начнет действовать в феврале. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве.

Беспилотные такси разрешат использовать в Москве (на 18 улицах в районе Ясенево), в «Сколково», Иннополисе в Татарстане и центре «Сириус» в Краснодарском крае. При этом полностью беспилотные автомобили будут использоваться лишь в «Сколково» и Иннополисе, на других территориях на пассажирском сиденье обязан находиться инженер, который сможет подключаться к управлению такси.

Заказать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс Go». В Москве такие авто на первом этапе будут перемещаться между десятками заранее определенных точек по всему району Ясенево. По словам представителей «Яндекса», цена будет сопоставима с заказом обычного такси. Первыми опробовать сервис смогут люди, подавшие заявку на участие в тестировании. На данный момент компания получила более 10 тыс. заявок.

Согласно правительственной программе, «Яндекс» должен будет передавать госорганам информацию о местоположении беспилотников и нарушениях с их участием. В будущем к программе смогут присоединиться и другие компании, разрабатывающие беспилотный транспорт.

Программу запуска беспилотных такси разработали в Минэкономики на основе заявки, которую «Яндекс» подал в 2021 году. В конце прошлого года ее проект был внесен в правительство, на совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко его поручили доработать. По словам источника «Ведомостей», дополнительное время потребовалось, чтобы учесть различные аспекты реализации программы. В частности, замечания были у ГИБДД, их учли в новой редакции проекта.

«Яндекс» объявил о разработке беспилотного такси в 2016 году, а в следующем году показал первый прототип. В 2018-м беспилотники «Яндекса» начали тестировать в «Сколково» и Иннополисе. Планировалось, что в Москве тестирование начнется осенью 2021 года, но в декабре управляющий директор компании Тигран Худавердян сказал, что «Яндекс» еще не получил разрешение правительства.

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