На «Афише» появились билеты на спектакли «Рождение Сталина», «Маузер» и «Дети солнца»

На портале «Афиша» открылась эксклюзивная продажа билетов на спектакли Александринского театра в МХТ имени Чехова. Запланировано всего пять показов в марте.

«Афиша Daily» кратко рассказывает, какие постановки покажут на сцене легендарного театра.

«Рождение Сталина»

25 и 26 марта. Купить билеты можно здесь

«Рождение Сталина» — спектакль о духовном, нравственном перерождении, о превращении молодого революционера Иосифа Джугашвили в вождя, об исчезновении человека и рождении тирана.

В основе постановки — исторические материалы, фрагменты из романа Федора Достоевского «Бесы», а также тексты современных авторов.