На «Афише» появились билеты на спектакли «Рождение Сталина», «Маузер» и «Дети солнца»

На портале «Афиша» открылась эксклюзивная продажа билетов на спектакли Александринского театра в МХТ имени Чехова. Запланировано всего пять показов в марте.
«Афиша Daily» кратко рассказывает, какие постановки покажут на сцене легендарного театра.
«Рождение Сталина»
25 и 26 марта. Купить билеты можно здесь
«Рождение Сталина» — спектакль о духовном, нравственном перерождении, о превращении молодого революционера Иосифа Джугашвили в вождя, об исчезновении человека и рождении тирана.
В основе постановки — исторические материалы, фрагменты из романа Федора Достоевского «Бесы», а также тексты современных авторов.
«Маузер»
28 марта. Билеты — по ссылке
Спектакль по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера поставил Теодорос Терзопулос. «Маузер» стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль, поставленный иностранным режиссером в России».
«Дети солнца»
31 марта и 1 апреля. Билеты — тут
«Дети солнца» — это современный взгляд на одноименную пьесу Максима Горького, на мечту об идеале и поиске счастья. Спектакль вошел в список пяти самых удачных премьер двух столиц за последние два года по версии Forbes.
Постановщик — Николай Рощин. Главную роль исполняет Иван Волков.