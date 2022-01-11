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На «Афише» появились билеты на спектакли «Рождение Сталина», «Маузер» и «Дети солнца»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:51

На портале «Афиша» открылась эксклюзивная продажа билетов на спектакли Александринского театра в МХТ имени Чехова. Запланировано всего пять показов в марте.

«Афиша Daily» кратко рассказывает, какие постановки покажут на сцене легендарного театра.

«Рождение Сталина»

25 и 26 марта. Купить билеты можно здесь

«Рождение Сталина» — спектакль о духовном, нравственном перерождении, о превращении молодого революционера Иосифа Джугашвили в вождя, об исчезновении человека и рождении тирана.

В основе постановки — исторические материалы, фрагменты из романа Федора Достоевского «Бесы», а также тексты современных авторов.

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«Маузер»

28 марта. Билеты — по ссылке

Спектакль по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера поставил Теодорос Терзопулос. «Маузер» стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль, поставленный иностранным режиссером в России».

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«Дети солнца»

31 марта и 1 апреля. Билеты — тут

«Дети солнца» — это современный взгляд на одноименную пьесу Максима Горького, на мечту об идеале и поиске счастья. Спектакль вошел в список пяти самых удачных премьер двух столиц за последние два года по версии Forbes.

Постановщик — Николай Рощин. Главную роль исполняет Иван Волков.

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