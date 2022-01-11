Махершала Али сыграет писателя в сериале для Hulu

Американский актер Махершала Али исполнит главную роль в сериале The Plot («Сюжет») для Hulu. Об этом сообщает Deadline.

Шоу расскажет о борющемся с трудностями писателе и профессоре в университете Джейке Боннере (Али), который готов сделать все, чтобы возродить свою писательскую карьеру. Когда появляется возможность, он крадет работу своего покойного студента и выдает за свою.

The Plot — это адаптация одноименного романа-бестселлера Джин Ханфф Корелиц. Ее книга «Ты должна была знать» легла в основу сериала 2020 года от HBO «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях.

Исполнительными продюсерами шоу выступят Али, его супруга Аматус Сами-Карим («Ледяные люди») и Мими Валдес («Скрытые фигуры»). Место шоураннера займет Эбби Аджайи («Изобретая Анну»).

«Я в восторге от того, что адаптирую блестящий и захватывающий роман, который зацепил меня с первых страниц. С самого начала я знала, что непревзойденный Махершала Али станет идеальным Джейком. Я в восторге от нюансов, человечности и сложности, которые он привнесет в эту роль», — сказала Аджайи.