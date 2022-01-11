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Китайский ретейлер JD.com открыл первые магазины в Европе. Покупателей там обслуживают роботы

Денис Ламехов
Сегодня в 14:42

Китайский онлайн-ретейлер JD.com, второй в стране после Alibaba по доле рынка, открыл в Нидерландах розничные магазины, где покупателей обслуживают роботы. Об этом сообщает CNBC.

Они расположены в Роттердаме и Лейдене. Сеть получила имя Ochama — название происходит от сочетания слов omni-channel (с англ. — «омниканальный», сочетающий в себе несколько каналов продаж, например, онлайн и офлайн) и amazing (с англ. — «потрясающий»).

У сети есть распределительный центр, где хранится весь ассортимент. Покупатели делают заказ с помощью приложения, затем товары доставляются в пункт выдачи, откуда их необходимо забрать самостоятельно. Сервис также предлагает доставку до адреса — она будет возможна на следующий день.

«Наши пункты выдачи соединены с автоматизированными складами. Посетители могут увидеть, как множество роботов, включая устройства для транспортировки и роборуки, собирают, сортируют, перевозят и передают друг другу товары. Покупателям необходимо отсканировать QR-код заказа — после этого он будет доставлен с помощью конвейера, без участия кассиров», — говорится в пресс-релизе Ochama.

Указывается, что с момента сканирования до момента доставки конвейером проходит около 2 минут. Для заказа доступны продукты питания, товары для дома, товары для мам и новорожденных, косметика и одежда.

В пресс-релизе отдельно отмечено, что помимо автоматизированного обслуживания, бренд планирует конкурировать с другими розничными продавцами по цене: Ochama обещает, что цены на товары будут ниже до 10%.

«Текущие мощности могут обработать около 15 тыс. заказов в день», — рассказывает один из топ-менеджеров сети Марк ден Баттер в видеопрезентации. В ней же он показывает, как роботы сортируют и перевозят товары. Например, заказ, предназначенный для выдачи в магазине, преодолеет путь от распределительного центра до покупателя в одной и той же открытой пластиковой корзине.

South China Morning Post добавляет, что следующие два магазина Ochama появятся в Амстердаме и Утрехте. «Голландцы — поклонники инноваций и экологичного подхода. Формат Ochama разработан таким образом, чтобы способствовать и первому, и второму», — говорит ден Баттер.

В 2018 году свой первый магазин без касс и продавцов открыл американский ретейлер Amazon — он получил название Amazon Go. В нем покупатели могут складывать товары сразу в сумку, а система занесет их в чек. На выходе покупки автоматически фиксируются, и их сумма списывается со счета пользователя на Amazon. Сейчас в Соединенных Штатах работают 26 таких точек.

В 2021 году компания запустила подобный формат в Великобритании — он получил имя Amazon Fresh. CNBC пишет, что открытие Ochama создает потенциальный вызов для развития сети Amazon в Европе.

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