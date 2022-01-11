Китайский ретейлер JD.com открыл первые магазины в Европе. Покупателей там обслуживают роботы

Китайский онлайн-ретейлер JD.com, второй в стране после Alibaba по доле рынка, открыл в Нидерландах розничные магазины, где покупателей обслуживают роботы. Об этом сообщает CNBC. Они расположены в Роттердаме и Лейдене. Сеть получила имя Ochama — название происходит от сочетания слов omni-channel (с англ. — «омниканальный», сочетающий в себе несколько каналов продаж, например, онлайн и офлайн) и amazing (с англ. — «потрясающий»). У сети есть распределительный центр, где хранится весь ассортимент. Покупатели делают заказ с помощью приложения, затем товары доставляются в пункт выдачи, откуда их необходимо забрать самостоятельно. Сервис также предлагает доставку до адреса — она будет возможна на следующий день.

«Наши пункты выдачи соединены с автоматизированными складами. Посетители могут увидеть, как множество роботов, включая устройства для транспортировки и роборуки, собирают, сортируют, перевозят и передают друг другу товары. Покупателям необходимо отсканировать QR-код заказа — после этого он будет доставлен с помощью конвейера, без участия кассиров», — говорится в пресс-релизе Ochama. Указывается, что с момента сканирования до момента доставки конвейером проходит около 2 минут. Для заказа доступны продукты питания, товары для дома, товары для мам и новорожденных, косметика и одежда. В пресс-релизе отдельно отмечено, что помимо автоматизированного обслуживания, бренд планирует конкурировать с другими розничными продавцами по цене: Ochama обещает, что цены на товары будут ниже до 10%. «Текущие мощности могут обработать около 15 тыс. заказов в день», — рассказывает один из топ-менеджеров сети Марк ден Баттер в видеопрезентации. В ней же он показывает, как роботы сортируют и перевозят товары. Например, заказ, предназначенный для выдачи в магазине, преодолеет путь от распределительного центра до покупателя в одной и той же открытой пластиковой корзине.