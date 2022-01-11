Южнокорейские ученые написали открытое письмо Disney+ по поводу дорамы «Подснежник»

Группа ученых из Южной Кореи опубликовала открытое письмо, адресованное стримингу Disney+. Они обвиняют романтическую дораму «Подснежник» в исторических неточностях.

«Подснежник» оказался в центре внимания еще в апреле прошлого года, когда в сети появился синопсис шоу и описания героев. Первые две серии вышли в эфир 18 и 19 декабря, тогда же недовольные выложили онлайн-петицию о прекращении трансляции и устроили акцию протеста у здания телеканала JTBC в Сеуле.

В своем письме корееведы обращаются к президенту компании Walt Disney в Азиатско-Тихоокеанском регионе Люку Кангу. Автором документа выступил доцент кафедры корееведения в Технологическом институте Джорджии Пэ Кен Юн. С ним солидарны 25 других профессоров, доцентов и кандидатов наук в области корейских и восточноазиатских исследований.

В письме Кангу предложили проконсультироваться с экспертами по истории Кореи и «внимательно изучить исторические ссылки, сделанные в шоу, и подумать о том, как эти исторические ссылки используются». Его авторы акцентируют внимание на историческом и социально-политическом контексте дорамы.

«Мы считаем, что платформы должны принимать обоснованное решение при глобальной трансляции шоу, действие которого происходит в недавней, все еще актуальной корейской истории», — написали ученые.

Далее в письме упоминались проблемы с предполагаемым использованием в «Подснежнике» образов реальных исторических личностей. К примеру, имя главной героини Ын Ен Чо имело сходство с именем реально существовавшей демократической активистки Чун Ен Чо. После скандала имя героини, которую играет Джису из Blackpink, изменили.

Критики сериала недовольны тем, что протестующих за демократические преобразования южнокорейцев показали как северокорейских шпионов и коммунистов — на этой точке зрения в 1980-х настаивало правительство страны. «Даже со сменой имени [главной героини] факт остается фактом: людей арестовывали, пытали и даже убивали по подозрению в шпионаже», — заявили ученые.

«Мы надеемся, что с таким огромным охватом в компании понимают, какую ответственность взваливают на себя, и задумаются о том, какой контент они делают доступным по всему миру», — говорится в письме.

Телеканал JTBC, транслирующий «Подснежника», ранее отрицал искажения истории и утверждал, что шоу показывает президентские выборы 1987 года, а не продемократическое движение. «Драма изображает вымышленную историю о военном режиме, ANSP [Национальное агентство разведки] и других находящихся у власти в то время лицах, которые вступили в сговор с северокорейской диктатурой и планируют заговор с целью сохранения своей власти», — объясняли замысел в JTBC.