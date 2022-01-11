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В США врачи успешно пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:17

В США врачи впервые успешно пересадили сердце генно-модифицированной свиньи 57-летнему Дэвиду Беннетту из Мэриленда. Об этом сообщает The New York Times.

Операция по пересадке длилась восемь часов в Балтиморе. По словам хирургов Медицинского центра Университета Мэриленда, пациент чувствует себя хорошо: он все еще подключен к аппарату сердечно-легочного шунтирования (CPB), который поддерживал его жизнь до операции.

Врачи отметили, что новое сердце функционирует и уже выполняет большую часть работы. Первые 48 часов после операции, которые являются критическими, прошли без происшествий.

«Оно работает и выглядит нормально. Мы в восторге, но мы не знаем, что принесет нам завтрашний день. Такого еще никогда не было», — заявил директор программы пересадки сердца в медицинском центре, который проводил операцию, доктор Бартли Гриффит.

Члены семьи Беннетта рассказали, что мужчина решил рискнуть экспериментальным лечением, поскольку это был его единственный шанс, чтобы выжить. Он был очень болен и не мог претендовать на донорское человеческое сердце.

«Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноту, но это мой последний выбор», — сказал Беннетт.

Свинья, чье сердце пересадили мужчине, имела десять генетических модификаций. Четыре гена были блокированы, включая ген роста, чтобы предотвратить дальнейший рост сердца свиньи после имплантации. Кроме того, в геном свиньи были вставлены шесть человеческих генов, чтобы орган мог лучше прижиться в организме человека.

В октябре 2021 года в США хирурги впервые успешно пересадили свиную почку человеку без отторжения иммунной системы реципиента. Операцию проводили на пациентке с диагностированной смертью мозга и признаками дисфункции почек. Семья дала согласие на эксперимент до того, как женщину должны были отключить от аппарата жизнеобеспечения.

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