Apple TV+ продлил «Утреннее шоу» на третий сезон

Apple TV+ принял решение продлить сериал «Утреннее шоу» на третий сезон. Об этом сообщает Deadline.

«Было захватывающе наблюдать за тем, как „Утреннее шоу“ на протяжении последних двух сезонов набирает силу, исследуя актуальные сюжеты, которые находят отклик у зрителей по всему миру и при этом невероятно увлекательны и интересны», — сказал руководитель отдела программ для Apple TV+ Мэтт Чернисс.

Шоураннер первых двух сезонов Керри Эрин уйдет со своего поста, выступив в качестве консультанта для третьего сезона. Ее место займет соисполнительный продюсер Шарлотта Стаудт («Карточный домик»).

Эрин рассказала, что, по ее мнению, в третьем сезоне будет «скачок во времени».

«Я чувствую, что Алекс [Дженнифер Энистон] впервые после пилотного эпизода приняла себя такой, какая она есть, и столкнулась со своими худшими страхами, и я хочу увидеть, как феникс восстает из пепла и как она учится жить полной жизнью, быть настоящей и любящей», — добавила она.