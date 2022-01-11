Fox адаптирует фильм «Любой ценой» в формате сериала

Студия Fox разрабатывает сериал по мотивам фильма «Любой ценой» с Крисом Пайном в главной роли. Об этом сообщает Variety.

Премьера картины состоялась в 2016 году. По сюжету двое братьев понемногу грабят банковские отделения, чтобы расплатиться с этим же самым банком, иначе у них заберут ранчо, заложенное их недавно скончавшейся матерью, а там обнаружилась нефть. За братьями охотится престарелый техасский рейнджер Маркус Хамильтон с напарником.

В Fox хотят снять часовой сериал с дополнительными материалами. Джессика Мекленбург («Очень странные дела») напишет сценарий и возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера. К ней присоединится Дэвид Макензи, режиссер оригинала.

Вернутся ли актеры, исполнявшие главные роли, — Крис Пайн, Бен Фостер, Джефф Бриджес — неизвестно.

«Любой ценой» получил высокие оценки от критиков и был номинирован на «Оскар» за лучший фильм, лучший монтаж, лучшую мужскую роль второго плана для Джеффа Бриджеса и лучший оригинальный сценарий для Тейлора Шеридана.