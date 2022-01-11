Писатель Виктор Шендерович* решил уехать из России, опасаясь «перспективы лишения свободы»

Писатель и журналист Виктор Шендерович* объявил о своем отъезде из России. Такое решение он принял из‑за возможного уголовного дела, которое просил завести на него Евгений Пригожин. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Пригожин подал в суд на Шендеровича и «Эхо Москвы» за слова писателя в передаче «Особое мнение», которые бизнесмен посчитал наносящими вред его чести, достоинству и деловой репутации. В декабре 2021 года с Шендеровича взыскали 100 тыс. рублей. После этого Пригожин подал заявление в полицию с требованием возбудить в отношении Шендеровича уголовное дело.

Шендерович пишет, что решил воздержаться от личного участия в возможном уголовном деле. Он считает, что так Пригожин хочет «заткнуть рот» ему и всем несогласным с ним. Шендерович опасается ограничения свободы на время следствия и не считает себя виновным.

«Разумеется, отъезд — это именно то, на что мне намекали из Кремля двадцать лет напролет бесконечной и демонстративной уголовщиной в мой адрес. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни <…> Теперь уже безо всяких метафор речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины — это тоже лишение свободы, разумеется», — написал Шендерович.

«А пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника», — заявил писатель.

* Виктор Шендерович включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.