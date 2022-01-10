Умер миллионер Роберт Дертс, приговоренный к пожизненному сроку

В возрасте 78 лет умер миллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному сроку в октябре 2021 года, передает The New York Times. Он случайно признался в убийстве своей знакомой во время съемок сериала о себе.

Бизнесмен скончался в больнице города Стоктон. Его адвокат Чип Льюис заявил, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с «целым рядом медицинских проблем»: рак пищевода и мочевого пузыря, хроническая болезнь почек и хроническая обструктивная болезнь легких.

В октябре прошлого года Дерст был госпитализирован с COVID-19 и подключен в аппарату ИВЛ.

В сентябре 2021 года суд признал Роберта Дерста виновным в убийстве его близкой знакомой Сьюзан Берман в 2000 году. В качестве одного из доказательств вины миллионера обвинение использовало документальный сериал телеканала HBO «Тайны миллиардера». Давая интервью для проекта, он случайно проговорился о преступлении.

По версии следствия, Берман собиралась дать показания по делу об исчезновении супруги миллионера в 1982 году. Ее обнаружили в собственном доме с огнестрельным ранением в голову. Сам Дерст утверждал, что не имеет представления о том, что случилось с его женой, и не знает, кто убил Сьюзан Берман.

В 2001 году Дерст был арестован по обвинению в убийстве своего соседа Морриса Блэка. Бизнесмен признался, что застрелил мужчину, расчленил его тело и выбросил останки в море. Однако адвокатам миллионера удалось доказать, что это была необходимая самооборона, и их подзащитный был оправдан.

Роберт Дерст — сын крупного нью-йоркского торговца недвижимостью Сеймура Дерста и наследник семейного бизнеса. Forbes оценивает его состояние в 8,1 млрд долларов.