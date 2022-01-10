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Член СПЧ: пассажира московского метро оштрафовали за проезд без маски, используя систему Face Pay

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:57

Житель Москвы, который пользуется системой распознавания лиц Face Pay в метро, получил штраф за проезд без маски. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Совета по правам человека и президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

По его словам, пассажир получил штраф в размере 3000 рублей вскоре после того, как зарегистрировался в Face Pay и предоставил биометрические данные. Ашманов считает, что система может использоваться только с одной заявленной целью — оплата проезда.

«Остальные тоже ездят без маски, но их нельзя идентифицировать по лицу. Его можно, и он не знает, как теперь отозвать свое лицо из этой системы и кому оно еще досталось», ― сказал Ашманов.

Глава рабочей группы по информационной безопасности нацпроекта «Цифровая экономика» Наталья Касперская тоже считает это нарушением и «явной подменой целей». Об этом также говорится в законе «О персональных данных».

Касперская назвала ошибкой сбор биометрических данных россиян в единую базу, а глава СПЧ Валерий Фадеев добавил, что у человека должна быть возможность отозвать свои личные данные.

Оплата проезда лицом заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября прошлого года. В этом году она начнет функционировать на МЦК.

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