перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер миллионер Роберт Дертс, приговоренный к пожизненному сроку Вчера в 23:22
Член СПЧ: пассажира московского метро оштрафовали за проезд без маски, используя систему Face Pay Вчера в 22:57
«Кто ты такой, чтобы называть себя гением?»: вышел тизер документалки о Канье Уэсте Вчера в 21:50
The Telegraph: младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долларов Вчера в 21:17
«Эмили в Париже» продлили на два сезона Вчера в 21:01
Победители «Золотого глобуса», собственное медиа Моргенштерна и другие новости дня
Вчера в 20:31 дайджест
Ученые: клеточный иммунитет от обычной простуды может защитить от заражения COVID-19 Вчера в 19:07
«Это безумие»: вышел последний трейлер новых «Чудаков» Вчера в 18:37
Peacock показал первый трейлер сериала «Bel-Air». Это перезапуск популярного ситкома 90-х Вчера в 18:03
«Сваты» стали самым популярным телесериалом 2021 года в России Вчера в 17:47
Фаната Doja Cat арестовали после ложных угроз о бомбе. Он хотел попасть на концерт без очереди Вчера в 17:10
США сняли обвинения с российского диджея Дениса Казначеева. Запрос об экстрадиции отозван Вчера в 16:58
Кадр из сериала «Ведьмак»
Съемки третьего сезона «Ведьмака» начнутся весной 2022 года Вчера в 16:46
На Украине рассказали, почему Даню Милохина не пустили в страну Вчера в 15:47
Моргенштерн объявил об открытии своего «свободного СМИ» Вчера в 15:44
В исправительной колонии Бурятии прошли соревнования по хоккею со швабрами Вчера в 15:40
Хирургия и психотерапия: что мир будет делать в метавселенных в 2030-м? Прогноз New York Post Вчера в 15:27
Showtime/YouTube
Финал продолжения «Декстера» стал одним из самых низкооцененных эпизодов сериала на IMDb Вчера в 15:00
Canon перешла на картриджи для принтеров без защиты от копирования. Все из‑за дефицита чипов Вчера в 14:56
«Человек-паук: Нет пути домой» собрал в мировом прокате 1,53 млрд долларов Вчера в 14:42
Отключить рекламу

«Кто ты такой, чтобы называть себя гением?»: вышел тизер документалки о Канье Уэсте

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:50

Netflix выпустил тизер документального фильма, посвященного Канье Уэсту. Всего выйдет три картины о рэпере, первую из них покажут на кинофестивале «Сандэнс», а 16 февраля состоится премьера на стриминге.

«Сделайте шаг и познакомьтесь с путешествием Канье Уэста, которое готовилось на протяжении 21 года», — говорится в описании к ролику. Документалка получила название «Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy»: его первая часть созвучна со словом genius (по-русски «гений»), а вторая переводится как «Трилогия Канье».

В ролике показаны архивные кадры многолетней давности, во время его первых шагов в музыкальной карьере. Также можно увидеть кадр Уэста с проволочной шиной во рту, которую ему установили врачи после полученной в автокатастрофе травмы челюсти. Вместе с ней он записал трек о своих трудностях после аварии «Through the Wire» («Через шину»), ставший основной композицией его дебютного альбома «The College Dropout».

Тизер также показывает Уэста в студии с Jay-Z, Фарреллом Уильямсом и Kid Cudi. На кадрах десятилетней давности Уэст и Rhymefest спорят, является ли начинающий рэпер гением.

Режиссерами выступили Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза, авторы клипов на «Through the Wire» и «Jesus Walks».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Три богатыря и Конь на троне
Конь Юлий стал править Киевом, и ничего хорошего из этого не вышло
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Свингеры
Дмитрий Нагиев и Наталья Рудова меняются секс-партнерами
комедия
Шикарная свадьба
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить