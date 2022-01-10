«Кто ты такой, чтобы называть себя гением?»: вышел тизер документалки о Канье Уэсте

«Сделайте шаг и познакомьтесь с путешествием Канье Уэста, которое готовилось на протяжении 21 года», — говорится в описании к ролику. Документалка получила название «Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy»: его первая часть созвучна со словом genius (по-русски «гений»), а вторая переводится как «Трилогия Канье».

Netflix выпустил тизер документального фильма, посвященного Канье Уэсту. Всего выйдет три картины о рэпере, первую из них покажут на кинофестивале «Сандэнс», а 16 февраля состоится премьера на стриминге.

В ролике показаны архивные кадры многолетней давности, во время его первых шагов в музыкальной карьере. Также можно увидеть кадр Уэста с проволочной шиной во рту, которую ему установили врачи после полученной в автокатастрофе травмы челюсти. Вместе с ней он записал трек о своих трудностях после аварии «Through the Wire» («Через шину»), ставший основной композицией его дебютного альбома «The College Dropout».

Тизер также показывает Уэста в студии с Jay-Z, Фарреллом Уильямсом и Kid Cudi. На кадрах десятилетней давности Уэст и Rhymefest спорят, является ли начинающий рэпер гением.

Режиссерами выступили Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза, авторы клипов на «Through the Wire» и «Jesus Walks».