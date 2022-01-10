«Эмили в Париже» продлили на два сезона

Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» сразу на два сезона — третий и четвертый. Об этом стриминг сообщил в своем твиттере.

Дата начала производства и примерная дата выхода продолжения пока неизвестна. Variety пишет, что съемки будут проходить в тех же студиях на окраинах Парижа весной или летом и, возможно, в Лондоне.

Сериал дебютировал в октябре 2020 года, однако французы раскритиковали шоу за стереотипы о своей национальности. По мнению критиков, кроме классических штампов и клише с видами на Эйфелеву башню, багеты и круассаны, создатели показали французов ленивыми, вечно опаздывающими и флиртующими, а также сексистами.

Эмили в проекте сыграла Лили Коллинз, известная по ролям в картинах «Невидимая сторона», «С любовью, Рози» и «Отверженные». Также в фильме снялись Филиппина Леруа-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво, Самюэль Арнольд, Брюно Гури, Камилла Раза и другие.

Второй сезон «Эмили в Париже» вышел в 20-х числах декабря 2021 года. Зинаида Пронченко в своей рецензии отметила, что «при всем идиотизме нарратива» приключения героини оказались «как нельзя кстати» именно в конце года. В продолжении также появился новый персонаж — киевлянка Петра, которая не понравилась жителям Украины и даже министру культуры страны.