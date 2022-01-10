The Telegraph: младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долларов

Алия Назарбаева, младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, вывела из страны 312 млн долларов и потратила часть средств на покупку недвижимости за рубежом, сообщает The Telegraph со ссылкой на юридические документы. По данным газеты, дочь политика перевела средства «в сложную сеть офшоров, растянувшуюся от Лихтенштейна до Британских Виргинских Островов». Алия Назарбаева сочла, что ей опасно держать средства на родине, утверждает издание. The Telegraph сообщает, что она потратила 8,75 млн фунтов стерлингов на приобретение дома в лондонском районе Хайгейт. По утверждению газеты, это могло помочь Назарбаевой в получении британского гражданства.

Также родственница экс-президента стала обладательницей самолета Bombardier Challenger за 18 млн фунтов. The Telegraph пишет, что, помимо этого, она давала инструкции своей команде касаемо покупки дома в Дубае за 14 млн долларов, однако не сообщает, была ли сделка выполнена. 150 млн долларов были отданы в управление финансовым консультантам Назарбаевой, пишет газета. Позднее между ней и финансовыми советниками возник конфликт — так, по информации издания, стали известны детали приобретений дочери бывшего президента Казахстана. The Telegraph пишет, что Назарбаева подала на консультантов в суд и обвинила их в незаконном обогащении, заговоре с целью мошенничества и нарушении фидуциарных обязательств (они относятся к доверенному лицу). Газета заявляет, что сумма иска составила 165 миллионов фунтов стерлингов. Позднее он был урегулирован соглашением сторон, его содержание не разглашается. По информации издания, Назарбаева сообщила одному из финансовых консультантов, что в 2006 году получила около 325 млн долларов за счет продажи доли в бизнесе. Название компании или сфера ее деятельности не раскрываются. В материале указано: нет оснований полагать, что средства были получены преступным путем. Однако The Telegraph пишет, что неназванные собеседники газеты описали способы вывода денег за переделы страны как «вызывающие вопросы» — при этом издание не приводит конкретных комментариев.

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