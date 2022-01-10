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Фаната Doja Cat арестовали после ложных угроз о бомбе. Он хотел попасть на концерт без очереди

Рустам Абдуллин
Вчера в 17:10

Полицейские в США задержали мужчину после его неудачной попытки попасть на концерт Doja Cat без очереди. Он заявил поклонникам артистки, которые стояли в длинном ряду, что в его рюкзаке бомба. Об этом передает Би-би-си.

Очередь на бесплатный концерт Doja Cat в Индианаполисе стояла более 12 часов. После угрозы взрыва полиция очистила территорию в течение 20 минут и убедилась, что никакой бомбы в рюкзаке мужчины нет. Замначальника управления полиции Джошуа Баркер назвал поступок злоумышленника недальновидным.

Как оказалось, у самого мужчины установили несколько неисполненных ордеров на арест. Расследование инцидента все еще продолжается.

Шоу Doja Cat в рамках плей-офф студенческого футбола все же состоялось. Фанаты выстраивались в очередь с ночи, несмотря на ледяной дождь и низкую температуру воздуха. Они оказались крайне недовольны сложившейся ситуацией и потерей своего места.

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