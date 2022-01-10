В исправительной колонии Бурятии прошли соревнования по хоккею со швабрами

В Бурятии прошли соревнования по хоккею со швабрами среди женщин-осужденных. Сообщение об этом появилось на сайте регионального управления ФСИН, но позже релиз пропал, отмечают РИА «Новости».

В турнире приняли участие заключенные исправительной колонии № 7. По словам источника агентства, мероприятие состоялось ко Дню зимних видов спорта. Победу одержали участницы из второго отряда учреждения.

«Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Участие в соревновании приняли три команды по 10 человек. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости», — отметила пресс-служба ФСИН в релизе.