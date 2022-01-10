Canon перешла на картриджи для принтеров без защиты от копирования. Все из‑за дефицита чипов

Технологическая компания Canon предупредила покупателей о том, что временно перестанет поставлять картриджи для многофункциональных устройств (МФУ) с чипами, защищающими от копирования. Сообщение об этом появилось на официальном сайте корпорации.

Микросхемы, которые раньше использовались в картриджах, подтверждали наличие оригинальных чернил. Они мешали сторонним производителям делать аналоги, а также выполняли ряд дополнительных функций. В их числе — определение уровня оставшихся чернил.

Компания посоветовала пользователям не обращать внимание на сообщения об ошибках принтера. Теперь устройство может просто не распознать картридж.

Также Canon опубликовала инструкцию о том, как обойти такие сообщения о якобы подделке. Их можно найти в релизе компании — алгоритм отличается в зависимости от модели устройства.

Такое решение было принято на фоне дефицита чипов. Картриджи будут поставляться без защиты от копирования до тех пор, пока ситуация на рынке не стабилизируется. Когда это произойдет — неизвестно, но Canon пообещала заняться поиском альтернативных поставщиков электронных компонентов.

«Чтобы обеспечить непрерывную и надежную поставку расходных материалов, мы решили выпускать их без полупроводниковых компонентов до тех пор, пока не возобновится нормальное снабжение. Это не повлияет на качество печати, но может затронуть дополнительные функции, такие как определение уровня тонера», — отмечается в сообщении Canon.