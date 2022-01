Умер актер из «Одинокого рейнджера» и «Ночи в Роксбери» Дуэйн Хикман

Скончался американский актер, продюсер и режиссер Дуэйн Хикман. Ему было 87 лет, пишет Variety.

Как отмечает издание, Хикман умер 9 января от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. Смерть актера подтвердил его менеджер по связям с общественностью Харлан Болл.

Дуэйн Хикман родился в 1934 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Он начал сниматься в фильмах, еще будучи совсем ребенком, — уже в 1940 году актер появился в картине «The Grapes of Wrath» («Гроздья гнева»). В подростковом возрасте Хикман получил роль Чака Макдональда в ситкоме «The Bob Cummings Show» («Шоу Боба Каммингса») и играл ее в течение четырех лет.

В 1959 году Дуэйн Хикман начал сниматься в главной роли в сериале «The Many Loves of Dobie Gillis» («Успех Доби Гиллис»), который принес ему наибольшую популярность. Окончив учебу в Университете Лойолы, Хикман продолжил появляться на экране, включая картины «Мод», «Чертова служба в госпитале Мэш» и «Создавая женщину», а также выступал в театре и ездил на гастроли с различными постановками. Актер также снимался в «Одиноком Рейнджере» и «Ночи в Роксбери».

С 1977 по 1988 год Хикман был исполнительным директором на CBS Television. В этот период он сыграл камео в сериале «Средняя школа США!», а к концу работы в телесети снялся в шоу «Принесите мне голову Доби Гиллис» и спродюсировал его.

Дуэйн Хикман также был художником, специализирующимся на изображении домов и пейзажей маслом. Вместе со своей женой он выпустил автобиографию «Forever Dobie: The Many Lives of Dwayne Hickman» («Навсегда Доби: Много жизней Дуэйна Хикмана»).