Франция оштрафовала Google и Meta в сумме на 210 млн евро из‑за навязывания файлов cookie

Французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека оштрафовала местные подразделения Google и Meta (бывшая Facebook) на 150 и 60 млн евро соответственно. Причиной стало нарушение правил использования файлов cookie, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение регулятора.

Компании, по мнению комиссии, навязывают пользователям онлайн-трекеры (они же файлы cookie). С помощью этих файлов браузер или сайт запоминает информацию о действиях посетителей платформы, может сохранять языковые настройки, таргетировать рекламу и подсчитывать количество посещений страницы.

«Штрафные санкции укладываются в общий тренд регуляторов Евросоюза на усиление всеобъемлющей защиты персональных данных пользователей. Важная часть этой политики — предоставление возможности контроля за своей приватностью самому пользователю», — рассказал изданию координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Как пояснил Парфентьев, решение этого вопроса зависит не только от регуляторов — смысл в том, чтобы пользователь сам получил механизм контроля. Регулятор при этом должен проследить, есть ли такой механизм.

Кроме штрафа комиссия обязала Google и Meta предоставить пользователям способ быстрого отказа от использования файлов cookie. Компании должны это сделать в течение трех месяцев, каждый просроченный день будет прибавлять 100 тыс. евро к сумме штрафа.