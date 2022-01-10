Суд Австралии разрешил теннисисту Новаку Джоковичу остаться в стране

Австралийский судья Энтони Келли постановил отменить решение об аннулировании визы теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщают корреспонденты телеканала CNN, которые ведут трансляцию о ходе заседания.

Келли также распорядился освободить Джоковича, который ожидал решения суда в отеле для беженцев. Решение должно быть исполнено в течение 30 минут после его принятия.

Ответчик, которым в данном случае является Министерство внутренних дел Австралии, обязан оплатить судебные издержки Новака Джоковича. Все его вещи, включая паспорт, должны быть возвращены ему «как можно скорее».

6 января пограничная служба Австралии сообщила о том, что Новака Джоковича собираются выдворить из страны. В ведомстве заявили, что виза теннисиста аннулирована, так как Джокович «не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда».

Позже стало известно, что причина возможной депортации — въезд Джоковича в страну без прививки от коронавируса, которая является обязательным условием для пересечения границы. В документах, которые адвокаты спортсмена подали в суд, указано, что Джокович получил «медицинское освобождение от вакцинации» на основании перенесенного еще в декабре заболевания.

Благодаря этому документу Джоковичу выдали временную визу в страну, куда он направлялся на турнир Australian Open. Организаторы соревнований, в свою очередь, дали согласие на его участие.