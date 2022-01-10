Умер американский актер и комик Боб Сагет

В возрасте 65 лет умер американский актер и стендап-комик Боб Сагет. Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники, близкие к Сагету.

По информации издания, Сагет скончался 9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо, Флорида. В номере его нашла служба безопасности, на тот момент он уже был мертв. Обстоятельства смерти до сих пор не выяснены.

Пресс-служба шерифа округа Ориндж рассказала TMZ, что детективы не обнаружили признаков насильственной смерти и употребления наркотиков. Медэксперты продолжают проверять версии полиции.

В последнее время Боб Сагет часто гастролировал по США. В сентябре он приехал в штат Флорида и должен был ездить по городам округа до мая. 9 января комик опубликовал пост из концертного зала Ponte Vedra, где он выступал накануне вечером.