Умер американский актер и комик Боб Сагет

В возрасте 65 лет умер американский актер и стендап-комик Боб Сагет. Об этом пишет таблоид TMZ со ссылкой на источники, близкие к Сагету.
По информации издания, Сагет скончался 9 января в отеле Ritz-Carlton в Орландо, Флорида. В номере его нашла служба безопасности, на тот момент он уже был мертв. Обстоятельства смерти до сих пор не выяснены.
Пресс-служба шерифа округа Ориндж рассказала TMZ, что детективы не обнаружили признаков насильственной смерти и употребления наркотиков. Медэксперты продолжают проверять версии полиции.
В последнее время Боб Сагет часто гастролировал по США. В сентябре он приехал в штат Флорида и должен был ездить по городам округа до мая. 9 января комик опубликовал пост из концертного зала Ponte Vedra, где он выступал накануне вечером.
Боб Сагет родился в 1956 году в Филадельфии. Актер был наиболее известен по роли Дэнни Таннера в ситкоме «Полный дом». Он также озвучивал взрослого Теда Мосби в сериале «Как я встретил вашу маму» и вел популярную программу «America’s Funniest Home Videos» («Самое смешное видео Америки»).