Скончался художник и нойз-музыкант Александр Лебедев-Фронтов. Он работал с Сергеем Курехиным

Художник и нойз-музыкант Александр Лебедев-Фронтов умер в возрасте 61 года. Он считался одним из пионеров индастриала в России и был соратником Сергея Курехина. О его смерти сообщил Иннокентий Волкоморов.

«Ряды наши редеют. Сегодня я получил очередную „черную метку“. Нас покинул коллега, филолог, авангардист, экс-музыкант нашей группы и видный деятель современного русского (да и мирового) авангарда Шура Лебедев», — написал он.

Волкоморов напомнил, что Лебедев-Фронтов был создателем проектов «Ветрофония», «Монумент Страха» и многих других. «Пусть потомки оценят твое наследие», — пожелал коллега по группе «Посторонним В» и организатор фестиваля «Петроджаз».

На странице «Петроджаза» также появилось сообщение о кончине Лебедева-Фронтова. В нем отмечается, что жизнь художника «заслужила быть более длинной, чем отвело ему его сердце», а его творчество известно «далеко за пределами России — в частности, в Японии».

Лебедев-Фронтов родился в Ленинграде. В 1990-е годы он сотрудничал с Национал-большевистской партией Эдуарда Лимонова и выступал ее главным художником, работал с Сергеем Курехиным и основал лейбл Ultra.

Музыкальными экспериментами он занимался еще в 1970-х годах, на заре своей юности. В 1987 году Лебедев-Фронтов создал андеграунд-проект «Линия Масс». Также участвовал в записях «Пилы», «Стального Пакта», «Мертвых Хиппи», «Веприсуицида» и иных.