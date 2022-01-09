Саудовскую принцессу Басму бинт Сауд освободили после трех лет заключения

Саудовскую принцессу Басму бинт Сауд освободили спустя около трех лет, которые она провела под стражей без предъявленного обвинения. Об этом сообщило Би-би-си со ссылкой на ее консультанта по юридическим вопроса Анри Эстрамана.

Одновременно с Басмой из заключения отпустили и ее дочь Сухуд аль-Шариф. Девушка вместе с матерью отправилась в свой дом в городе Джедда 6 января. Женщин поместили под стражу, как ранее сообщала их семья, из‑за правозащитной деятельности.

Басма бинт Сауд известна как сторонница реформ в Саудовской Аравии. Она росла и училась на Западе, а затем занималась бизнесом и активно выступала в частности за изменение законов о разводе, а также улучшение положения женщин в саудовском обществе.

Младшая дочь короля Сауда бен Абдель Азиза настаивала на реформировании судебной системы в своей родной стране, а также изменений в области образования. Кроме того, она выступала против военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

В марте 2019 года Басма бинт Сауд исчезла. Оказалось, что ее задержали при попытке выехать в Швейцарию на лечение. После этого принцесса находилась под арестом без каких‑либо официальных причин.