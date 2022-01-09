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Саудовскую принцессу Басму бинт Сауд освободили после трех лет заключения

Юлия Онодэра
Вчера в 20:22

Саудовскую принцессу Басму бинт Сауд освободили спустя около трех лет, которые она провела под стражей без предъявленного обвинения. Об этом сообщило Би-би-си со ссылкой на ее консультанта по юридическим вопроса Анри Эстрамана.

Одновременно с Басмой из заключения отпустили и ее дочь Сухуд аль-Шариф. Девушка вместе с матерью отправилась в свой дом в городе Джедда 6 января. Женщин поместили под стражу, как ранее сообщала их семья, из‑за правозащитной деятельности.

Басма бинт Сауд известна как сторонница реформ в Саудовской Аравии. Она росла и училась на Западе, а затем занималась бизнесом и активно выступала в частности за изменение законов о разводе, а также улучшение положения женщин в саудовском обществе.

Младшая дочь короля Сауда бен Абдель Азиза настаивала на реформировании судебной системы в своей родной стране, а также изменений в области образования. Кроме того, она выступала против военной кампании Саудовской Аравии в Йемене.

В марте 2019 года Басма бинт Сауд исчезла. Оказалось, что ее задержали при попытке выехать в Швейцарию на лечение. После этого принцесса находилась под арестом без каких‑либо официальных причин.

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