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Самоубийство сына Шинейд О’Коннор, фильм о Сидни Пуатье и другие новости дня
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Дайджест

Самоубийство сына Шинейд О’Коннор, фильм о Сидни Пуатье и другие новости дня

Юлия Онодэра
Вчера в 18:52

В Казахстане во время протестов задержали уже более 5000 человек. Погибли 16 сотрудников полиции, число жертв среди гражданских лиц неизвестно. Минздрав страны опроверг информацию о 164 погибших.

СМИ сообщили о смерти под обстрелом в Алма-Ате четырехлетней девочки. Кроме того, в Казахстане пропали журналисты «Московского комсомольца», они четвертый день не выходят на связь.

В Бразилии произошла трагедия с туристами: скала обрушилась в озеро Фурнаш прямо на прогулочные катера. Погибли семь человек, еще трое остаются пропавшими без вести, всего пострадавших — более 30.

Сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор совершил самоубийство через неделю после двух неудачных попыток суицида. 17-летний подросток сбежал из клиники, где должен был находиться под присмотром врачей.

В возрасте 93 лет скончалась композитор и трехкратная лауреатка «Оскара» Мэрилин Бергман. Она написала песни к фильмам «Какими мы были», «Афера Томаса Крауна» и «Йентл».

В России выявили 16 246 новых случаев заболевания COVID-19. За сутки умерли 763 человека — это минимальный показатель с 13 сентября.

Израиль открыл границы для туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Путешественникам понадобится дополнительно сдать серологический и ПЦР-тест, а также заполнить онлайн-заявление о въезде.

The New York Times рассказала, что США обсуждают новые санкции в отношении России. Если российские военные вторгнутся на Украину, Запад может ввести запрет на экспорт электроники, в том числе всех устройств с американским ПО.

В Туркменистане решили потушить газовый кратер «Врата ада», который горит в пустыне Каракумы с 1971 года. По мнению президента Гурбангулы Бердымухамедова, горящий кратер вредит экологии.

Пограничники Украины не пустили тикток-блогера Даню Милохина на территорию страны. Он прилетел в Киев, но его «обратно развернули». «Я враг», — прокомментировал Милохин.

Японский фильм «Сядь за руль моей машины» назвали лучшим фильмом года по версии Национального общества кинокритиков США. Режиссера картины Рюсукэ Хамагути также отметили как лучшего режиссера.

Профильный ресурс Dread Central опубликовал список десяти главных хорроров 2021 года. В него попали «Титан» Джулии Дюкорно, «Дом на другой стороне» Дэвида Брукнера и «Кэндимен» Нии ДаКосты.

В сети появились промоизображения Пингвина и Загадочника из «Бэтмена» Мэтта Ривза. Их роли исполняют Колин Фаррелл и Пол Дано, премьера ленты намечена на 3 марта.

Телеведущая Опра Уинфри начала работать над документальным проектом о легендарном голливудском актере Сидни Пуатье. Она выступает продюсером фильма Реджиналда Хадлина, картину выпустит Apple.

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