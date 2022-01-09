NYT: США планируют ввести санкции на поставки электроники в Россию в случае вторжения в Украину

Власти США разрабатывают вместе со странами-союзниками возможные новые санкции в отношении России. Они намерены наложить ограничения на поставки электроники в случае, если российские военные вторгнутся в Украину. Об этом сообщила The New York Times.

По словам издания, американские чиновники обсуждали отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных финансовых систем, а также введение эмбарго на технологии для оборонной промышленности, произведенные в США.

Кроме того, США могут ввести запрет на экспорт любых потребительских товаров в Россию. Среди них окажутся телефоны, холодильники, стиральные машины, компьютеры. Ограничение может распространиться и на иностранные товары с американским программным обеспечением.

Газета утверждает, что перед серией дипломатических переговоров между Москвой и западными странами обсуждался и вопрос возможного вооружения украинских повстанцев, если те вступят в «партизанскую войну» с военными из России.

В данный момент США уже ввели жесткие экспортные санкции в отношении Кубы, Ирана, Сирии и Северной Кореи. По информации Associated Press, Россия может пополнить список этих стран. В Кремле, впрочем, отрицают наличие планов по военному вторжению в Украину.

В декабре прошли первые переговоры между президентами России и США. Они были посвящены в первую очередь ситуации с Украиной. Джо Байден предупредил тогда Путина о серьезных ответных мерах на военное вооружение.