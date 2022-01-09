В сети опубликовали промо-изображения Пингвина и Загадочника из «Бэтмена» Мэтта Ривза

Издание One Take News опубликовало промо-изображения главных антагонистов фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза — Пингвина и Загадочника. Их роли исполняют Колин Фаррелл и Пол Дано соответственно.
В фильме также снялись Роберт Паттинсон (Бэтмен), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (комиссар Гордон) и Энди Серкис (Альфред).
Картина расскажет о раннем этапе становления Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйнов.
Премьера блокбастера запланирована на 3 марта 2022 года.
Подробности по теме
Вышел новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза