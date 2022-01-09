В сети опубликовали промо-изображения Пингвина и Загадочника из «Бэтмена» Мэтта Ривза

Картина расскажет о раннем этапе становления Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйнов.

Премьера блокбастера запланирована на 3 марта 2022 года.