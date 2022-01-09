Московский бар «Мумий Тролль» могут закрыть на 90 суток после концерта группы «Моя Мишель»

Московский бар «Мумий Тролль» могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер во время концерта группы «Моя Мишель». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Андрея Поплавского.

В заведении на Новом Арбате не соблюдали масочный режим и не заботились о социальной дистанции. Без средств индивидуальной защиты находились как посетители бара, так и его сотрудники. Нарушения Поплавский назвал «грубыми».

Он отметил, что клубу грозит штраф в 300 тыс. рублей. Если будут обнаружены факты причинения вреда здоровью людей, штраф может быть увеличен до 1 млн рублей. Организаторов концерта также привлекут к аналогичной ответственности.

«Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию», — сказал Поплавский.

Ранее ОАТИ предупреждало о возможном закрытии из‑за нарушения антиковидных мер другого московского бара — «Гадкого койота». Там, ко всему прочему, оказывали услуги по курению кальянов, что запрещено во время пандемии.