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Московский бар «Мумий Тролль» могут закрыть на 90 суток после концерта группы «Моя Мишель»

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:16

Московский бар «Мумий Тролль» могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер во время концерта группы «Моя Мишель». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Андрея Поплавского.

В заведении на Новом Арбате не соблюдали масочный режим и не заботились о социальной дистанции. Без средств индивидуальной защиты находились как посетители бара, так и его сотрудники. Нарушения Поплавский назвал «грубыми».

Он отметил, что клубу грозит штраф в 300 тыс. рублей. Если будут обнаружены факты причинения вреда здоровью людей, штраф может быть увеличен до 1 млн рублей. Организаторов концерта также привлекут к аналогичной ответственности.

«Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию», — сказал Поплавский.

Ранее ОАТИ предупреждало о возможном закрытии из‑за нарушения антиковидных мер другого московского бара — «Гадкого койота». Там, ко всему прочему, оказывали услуги по курению кальянов, что запрещено во время пандемии.

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