перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Weeknd/YouTube
Над The Weeknd проводят темный ритуал в клипе «Sacrifice» 16:54
NYT: США планируют ввести санкции на поставки электроники в Россию в случае вторжения в Украину 16:43
В сети опубликовали промо-изображения Пингвина и Загадочника из «Бэтмена» Мэтта Ривза 15:59
Опра Уинфри спродюсирует документальный фильм о недавно умершем актере Сидни Пуатье 15:57
Минздрав Казахстана опроверг данные о гибели 164 человек во время протестов Обновлено в 15:50
Московский бар «Мумий Тролль» могут закрыть на 90 суток после концерта группы «Моя Мишель» 15:16
danya_milokhin/Instagram
«Меня не пустили, я враг»: Даня Милохин не смог попасть на Украину 15:10
Израиль разрешил въезд туристам, привитым вакциной «Спутник V» 14:13
«Титан», сиквел «Кэндимена» и сериал «Чаки»: критики назвали лучшие хорроры года 14:07
Сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой. Ему было 17 лет 13:30
exploreomundo_/Twitter
В Бразилии скала обрушилась на лодки с туристами. Погибли семь человек 12:42
Во время протестов в Казахстане погибла 4-летняя девочка. Автомобиль с ней попал под обстрел 12:36
В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса. Смертность минимальная с сентября 12:07
«Сядь за руль моей машины» признан фильмом года по версии Национального общества кинокритиков США 11:44
Два сотрудника «Московского комсомольца» пропали в Казахстане. Они 4-е сутки не выходят на связь 10:45
Умерла композитор и автор песен Мэрилин Бергман, обладательница трех «Оскаров» и двух «Грэмми» 9:35
Anadolu Agency/Getty Images
Количество задержанных на протестах в Казахстане превысило 5000 человек 8:52
Ученые РАН обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет Вчера в 21:17
В Тюменской области погибли девять человек от отравления метанолом Вчера в 20:29
В Туркменистане потушат газовый кратер «Врата ада», горящий более 50 лет Вчера в 19:44
Отключить рекламу

«Титан», сиквел «Кэндимена» и сериал «Чаки»: критики назвали лучшие хорроры года

Семён Гудошников
Сегодня в 14:07

Крупнейший профильный ресурс Dread Central назвал десять лучших хорроров 2021 года.

10. «Мы должны что‑нибудь предпринять» режиссера Шона О’Грэйди по новелле Макса Бута. «Это сенсация. Это действительно страшно — постоянно взвинчивающиеся безумие и паранойя. Это свежо, весело, оригинально и провокационно», — считают критики.

9. Комедийный фантастический хоррор «Псих-расчленитель» Стивена Костански. Эксперты называют его «детским кино с рейтингом R, вдохновленным жанровыми лентами 80-х».

8. «Злое» Джеймса Вана. «Фильм абсолютно нестандартен, сочетает в себе элементы джалло и боди-хоррора и имеет внезапную, сюрреалистическую концовку», — отметили в Dread Central.

7. Хоррор-драма «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь». Дебютный полнометражный фильм Джонатана Куартаса, который журналисты оценили как «эмоциональный и разрушительный».

6. «Оборотни внутри» Джоша Рубена и Мишны Вулфф. Это адаптация VR-игры Werewolves Within от Ubisoft «с самыми талантливыми аутсайдерами, какие только есть, в касте».

5. «Святая Мод» («Saint Maud») от Роуз Гласс — про религиозную сиделку, подопечной которой становится смертельно больная бывшая танцовщица. В фильме, отмечают эксперты, много религиозного экстаза и самобичевания.

Подробности по теме
10 лучших фильмов года: выбор Зинаиды Пронченко
10 лучших фильмов года: выбор Зинаиды Пронченко

4. Сериал «Чаки» от Дона Манчини. В Dread Central считают, что режиссер отлично справился с, казалось бы, невыполнимой задачей — адаптировать историю под малые экраны.

3. Сиквел «Кэндимена» режиссера Ниа ДаКосты. Критик издания говорит, что теперь это единственный фильм франшизы, который он будет признавать.

2. «Дом на другой стороне» Дэвида Брукнера. Один из лучших примеров фильмов о домах с приведениями за всю историю поджанра по мнению Dread Central.

1. Боди-хоррор «Титан» Джулии Дюкурно, взявший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. «Ни один из фильмов 2021 года не смог бросить вызов так, как это сделал „Титан“», — уверены критики.

Подробности по теме
Джулия Дюкорно — лауреатка «Золотой пальмовой ветви» объясняет свой фильм «Титан»
Джулия Дюкорно — лауреатка «Золотой пальмовой ветви» объясняет свой фильм «Титан»
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Шикарная свадьба
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Макс Бут
Джеймс Ван
Джош Рубен
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить