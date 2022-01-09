«Титан», сиквел «Кэндимена» и сериал «Чаки»: критики назвали лучшие хорроры года

Крупнейший профильный ресурс Dread Central назвал десять лучших хорроров 2021 года. 10. «Мы должны что‑нибудь предпринять» режиссера Шона О’Грэйди по новелле Макса Бута. «Это сенсация. Это действительно страшно — постоянно взвинчивающиеся безумие и паранойя. Это свежо, весело, оригинально и провокационно», — считают критики.

9. Комедийный фантастический хоррор «Псих-расчленитель» Стивена Костански. Эксперты называют его «детским кино с рейтингом R, вдохновленным жанровыми лентами 80-х».

8. «Злое» Джеймса Вана. «Фильм абсолютно нестандартен, сочетает в себе элементы джалло и боди-хоррора и имеет внезапную, сюрреалистическую концовку», — отметили в Dread Central.

7. Хоррор-драма «Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь». Дебютный полнометражный фильм Джонатана Куартаса, который журналисты оценили как «эмоциональный и разрушительный».

6. «Оборотни внутри» Джоша Рубена и Мишны Вулфф. Это адаптация VR-игры Werewolves Within от Ubisoft «с самыми талантливыми аутсайдерами, какие только есть, в касте».

5. «Святая Мод» («Saint Maud») от Роуз Гласс — про религиозную сиделку, подопечной которой становится смертельно больная бывшая танцовщица. В фильме, отмечают эксперты, много религиозного экстаза и самобичевания.

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4. Сериал «Чаки» от Дона Манчини. В Dread Central считают, что режиссер отлично справился с, казалось бы, невыполнимой задачей — адаптировать историю под малые экраны.

3. Сиквел «Кэндимена» режиссера Ниа ДаКосты. Критик издания говорит, что теперь это единственный фильм франшизы, который он будет признавать.

2. «Дом на другой стороне» Дэвида Брукнера. Один из лучших примеров фильмов о домах с приведениями за всю историю поджанра по мнению Dread Central.

1. Боди-хоррор «Титан» Джулии Дюкурно, взявший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. «Ни один из фильмов 2021 года не смог бросить вызов так, как это сделал „Титан“», — уверены критики.