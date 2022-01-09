Во время протестов в Казахстане погибла 4-летняя девочка. Автомобиль с ней попал под обстрел

Четырехлетняя девочка погибла в Алма-Ате — автомобиль, в котором она находилась, попал под обстрел. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

По данным телеграм-канала Tengrinews.kz, инцидент произошел 7 января. Машину с четырьмя детьми обстреляли, когда она ехала по улице Сейфуллина на пересечении с Сатпаева. Ранение в легкое получила 15-летняя сестра погибшей. Сейчас она находится в реанимации.

Это уже второй известный случай гибели ребенка на протестах в Казахстане. Накануне сообщалось о смерти 11-летнего ребенка, которого застрелили во время прогулки с родителями.

По данным МВД Казахстана, во время протестов погибли 16 полицейских, количество убитых гражданских лиц власти не уточняют. В ООН сообщали, что ранения получили около тысячи человек.